С августа 2024 года в Курской области от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) был причинен ущерб здоровью 791 человека, из них 288 погибли. Такие цифры привел в среду, 30 апреля, временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

Губернатор сослался на сведения Министерства здравоохранения России. По информации этого ведомства, из пострадавших от действий ВСУ 430 человек были доставлены в больницы.

Хинштейн посетовал на то, что "эти страшные цифры, увы, не исчерпывающие: далеко еще не все тела погибших мирных жителей удалось вывезти с территории приграничья", сообщает РИА Новости.

Ранее сведениями о военных преступлениях украинских националистов в Курской области поделился Следственный комитет России. Там рассказали, что около 50 тысяч человек пострадали от действий украинских войск в Курской области, 191 мирный житель погиб.

Глава государства Владимир Путин заверил, что будет сделано все возможное, чтобы призвать к ответу и покарать военных преступников — украинских националистов. Все их действия фиксируются Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой и прокуратурой.