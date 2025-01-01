Стала известна дата проведения "Интервидения"

Выбраны дата и место проведения музыкального конкурса "Интервидение". Песенный слет пройдет 20 сентября 2025 года на Live Арене.

Указ о проведении в Москве и Московской области международного конкурса "Интервидение" подписал президент России Владимир Путин. Правительство выделило на подготовку и проведение музыкального смотра 750 миллионов рублей.

Участие в конкурсе уже подтвердили более 20 государств как ближнего, так и дальнего зарубежья. Приглашения были направлены в страны СНГ, БРИКС, ШОС, ряд стран Латинской Америки. Об этом сообщал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Кто будет представлять Россию на "Интервидении" пока не известно. По данным источника ТАСС, конкурсантом от нашей страны станет Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Но официально эта еще информация не подтверждалась.