Предложения России по Украине уже не раз были высказаны и хорошо известны. Об этом напомнил в среду, 30 апреля, секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу.

Как отметил политик, Москва настаивает на выведении украинских военных с территории новых российских регионов, а также на отказе Киева от притязаний на членство в НАТО.

По-прежнему актуальны цели демилитаризации и денацификации Украины, равно как и обеспечения прав русскоязычных граждан, проживающих на украинской территории, цитирует Шойгу РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что уход от власти предводителя киевского режима Владимира Зеленского не входит в число требований России по Украине. Тем не менее, есть нюанс, порожденный нелегитимностью Зеленского в качестве главы государства.

Тем временем Соединенные Штаты требуют от Москвы и Киева скорее достичь компромисса. В Госдепартаменте заявили, что пришло время, "когда обе стороны конфликта должны представить конкретные предложения", иначе Вашингтон выйдет из переговоров как посредник.