Звезда "Физрука" Полина Гренц тяжело больна: "Выпали волосы"

Прославившаяся благодаря роли в сериале "Физрук" актриса Полина Гренц столкнулась с ужасными последствиями славы. Девушку узнавали на улице, критиковали в соцсетях. Хейтеры травили Полину за ее фигуру, высмеивали ее формы. В итоге Гренц поверила, что у нее есть лишние килограммы.

Сначала у Полины произошел нервный срыв, а следом за ним диагностировали тяжелое заболевание — расстройство пищевого поведения. Гренц так боялась поправиться, что отказывалась от еды, даже когда испытывала голод, не могла ничего съесть. Дошло до того, что артистка почувствовала себя плохо и вызвала скорую.

"Была почти что анорексия. При росте метр шестьдесят пять я весила 48 килограммов. Тот период был ужасным. Я не ела вообще ничего практически, так как понимала, что если я что-нибудь съем, то сразу располнею. Казалась себе огромной", — призналась Полина.

Истощение привело к ужаснейшим последствиям для всего организма. "У меня прекратились критические дни, начались проблемы с кишечником, выпадали волосы, гнулись пополам ногти", — поделилась актриса в интервью "Леди Mail".

Дальше ситуация ухудшилась. У Гренц развилась булимия. Самостоятельно справиться Полина так и не смогла, ей пришлось обратиться к психиатру.

"В какой-то момент я посмотрела на себя и поняла, что еще немного и моему здоровью конец. К счастью, взяла себя в руки, начала потихоньку есть… Но со временем стала набирать из-за того, что заедаю эмоции: переживаю — ем, радуюсь — тоже ем", — рассказала звезда "Физрука".