Путин рассказал, где ночует последние три года

Президент России Владимир Путин рассказал, что в последние три года ночует преимущественно в своей рабочей резиденции в Кремле.

В интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину глава государства, находясь в Кремле, сообщил, что проводит ночи "в основном здесь".

Также во фрагменте документального фильма Зарубина, приуроченного к 25-летию инаугурации Владимира Путина, показано, как президент выходит из кабинета в 1:35 ночи. При этом на уточняющий вопрос журналиста политик отмечает, что еще не закончил работу.

Ранее пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова попросили объяснить, почему Владимир Путин иногда приезжает в Кремль поздно вечером. Представитель главы государства пояснил, что это делается на ночь глядя, чтобы президентский кортеж не создавал пробок на московских улицах.

Также Дмитрий Песков рассказывал, что президент заканчивает рабочий день ежедневно далеко за полночь, причем рано утром он уже снова находится на связи. Пресс-секретарь Владимира Путина назвал его трудоголиком в хорошем смысле слова.