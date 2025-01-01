Прогноз индексации тарифов ЖКХ на 2026 год вырос почти вдвое

Министерство экономического развития России обнародовало уточненный прогноз по индексации платежей за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Согласно документу, на который ссылается "Прайм", прогноз по средней индексации совокупного платежа граждан за "коммуналку" на 1 июля 2026 года повышен до 9,8% с прежних 5,4%.

Также ожидается, что с 1 июля 2027 года тарифы ЖКХ в среднем в России будут проиндексированы на 7,9% вместо ожидавшихся прежде 4,8%, с 1 июля 2028 года — на 5,9%.

При этом прогноз на 2025 год не изменился и составляет прежде озвученные ведомством 11,9%.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин, ответственный в федеральном правительстве за "коммуналку", заявил, что расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства можно сократить на 20%, если добиться повышения эффективности административного управления.

В Минстрое россиянам напомнили, что ежегодная индексация тарифов ЖКХ проводится в рамках инфляции на основании показателей и параметров, определенных в прогнозе социально-экономического развития России. При этом фактическое изменение стоимости этих услуг традиционно складывается ниже предельного индекса, подчеркивало профильное ведомство.