Трамп: Хитрый Путин не собирался заканчивать войну

Президент России Владимир Путин — это "очень мудрый и хитрый человек". Такую оценку высказал в среду, 30 апреля, американский лидер Дональд Трамп.

Глава Белого дома, участвующий в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в качестве посредника, заявил, что у российского президента изначально "не было намерения кончать войну", поскольку "он хотел всю территорию".

Тем не менее, Трамп выразил надежду на то, что мирное соглашение по Украине будет заключено, хотя и признался, что не может этого гарантировать, сообщает AP.

Ранее Трамп заявлял, что президент России Владимир Путин оказался мудрее американского руководства и обыграл тогдашнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена. При этом Трамп уверял, что за сутки положит конец боям на Украине — правда, как уточнили в Вашингтоне, он не конкретизировал, о каких сутках речь и когда они наступят.

Когда стало очевидно, что быстрого результата по Украине не достичь, Трамп перешел к угрозам. Он заявил, что Соединенные Штаты не исключают введения масштабных санкций и таможенных пошлины в отношении России, чтобы заставить стороны конфликта на Украине заключить мир.