Келлог: Киев готов пойти на территориальные уступки

Киев согласен пойти на территориальные уступки в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом в среду, 30 апреля, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

"Украинцы готовы уступить территории, которые Россия фактически занимает, хотя и не признавать это юридически навсегда. Они согласны на такой вариант", - сказал Келлог.

Он также сообщил, что Вашингтон готов частично согласиться на территориальные требования России. По словам Келлога, США представили 22 конкретных условия для урегулирования конфликта на Украине, и Киев на них согласился.