США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых

Вашингтон и Киев подписали соглашение о полезных ископаемых. Об этом в среду, 30 апреля, сообщил Минфин США.

В ведомстве добавили, что в рамках сделки будет создан инвестиционный фонд по восстановлению Украины. В него будет поступать часть прибыли от добычи ископаемых.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Киев сохраняет полный контроль над природными ресурсами, сделка не предусматривает "никаких долговых обязательств"

Соглашение предоставит США привилегированный доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что сделка не предусматривает возврат Украиной вложенных в неё средств.