Гигантскую копию Знамени Победы торжественно подняли в Каракасе в честь 80-летия Победы. Об этом в среду, 30 апреля, сообщило посольство РФ в Венесуэле.

Знамя было установлено на самом высоком флагштоке города, сообщило посольство РФ в Венесуэле. В ходе торжественной цермонии также звучал гимн России.

"Этот исторический жест — ещё одно подтверждение прочных уз дружбы и солидарности между Россией и Венесуэлой, объединённых в стремлении защищать историческую правду и бороться против возрождения фашизма в любом его обличье", — отметили в дипведомстве.