США и Украина подписали соглашение о недрах

Киев и Вашингтон подписали соглашение о полезных ископаемых. Сделку подтвердили в американском Министерстве финансов и украинском кабмине, сообщает "ТВ Центр".

Согласно документу, стороны создадут паритетный инвестиционный фонд. Как уточнила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, сделка не предусматривает долговых обязательств. Киев оставляет за собой контроль над недрами. Обещают, что доходы пойдут на восстановление страны.

Соглашение ещё должно пройти ратификацию в Верховной раде. В США контракт назвали знаком приверженности к мирному процессу по урегулированию украинского конфликта. По подсчётам Дональда Трампа, США в этой ситуации получат гораздо больше, чем вложили. Доходы могут превысить 350 миллиардов долларов.