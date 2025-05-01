В России вводят ограничения на денежные переводы

В мае в России граждан ждёт ряд важных нововведений. Те, кто в апреле отметил 80 лет или кому присвоили первую группу инвалидности, начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии. Произойдёт это автоматически, без подачи дополнительных заявлений.

В стране появится публичный ресурс должников по алиментам. В этот чёрный список попадут те, кто уже привлекался к ответственности или находится в розыске.

Значительные штрафы теперь предусмотрены за утечку персональных данных. А для блогеров появятся специальные коды, которые официально закрепят эту деятельность в правовом поле, сообщает "ТВ Центр".

Наконец, с 30 мая в России вводится лимит на разовые денежные переводы в размере 100 тысяч рублей с упрощенной идентификацией клиента. Ограничения коснутся переводов без открытия счёта в банке, сообщил РИА Новости профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.