У Крымского моста в очереди стоят более 3 тысяч машин

Утром 1 мая у Крымского моста возникла большая очередь из машин. Более трёх тысяч автомобилей ждут проезда у переправы, из них более двух с половиной тысяч в направлении Крыма. Ожидание проезда превышает три часа.

Ранее сообщалось, что на территории Крыма объявлялась ракетная опасность. МЧС призывало население к бдительности.

Глава Крыма Сергей Аксёнов на этой неделе сообщал, что на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани до 1 мая будет введена дополнительная полоса для движения и досмотра машин.