Собянин рассказал, как роботы помогают москвичам

Разработки участников Московского инновационного кластера упрощают работу людей. О передовых цифровых решениях рассказал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

К примеру, демонтажные роботы помогают при прокладке тоннелей метро и других работах при строительстве подземки. Промышленные роботы автоматизируют рутинные операции на "Заводе Москабель", они переносит алюминиевые слитки в пресс.

В больницах внедрена умная система контроля капельниц с мобильным приложением. Врачи следят за скоростью потока в режиме реального времени. Автономные роботизированные платформы со специальными технологиями оказывают незаменимую помощь при поисково-спасательных работах.