Россияне отмечают День весны и труда

Концерты, митинги и спортивные соревнования. В России отмечают День весны и труда. 1 мая в России объявили государственным праздником в 1917 году, после Октябрьской революции. Сначала это был День интернационала, с шествиями рабочих и физкультурников, а с 70-х годов - День международной солидарности трудящихся. Тогда-то и появился знаменитый первомайский лозунг "Мир! Труд! Май!" - изменённая строчка из стихотворения Маяковского "Солнечный флаг". С 1992 года - это Праздник весны и труда.

Во всех регионах проходит множество мероприятий. В Якутии вышли на субботник, а московские профсоюзы провели акцию солидарности с Курской областью и направили туда гуманитарную колонну.

Для многих Первомай - это возможность провести время с семьей и друзьями. Одними из первых праздник встретили жители Дальнего Востока. О том, как Россия встречает весенний праздник - Полина Кастрицкая (смотрите видео).