В зоне спецоперации российские военные продолжают наступление на большинстве тактических направлений. Один из самых активных участков фронта сейчас в Сумской области. Под ударами реактивных установок там рушится оборона националистов.

Снарядов военные не жалеют. Противник бежал из курского приграничья. Теперь главная задача – отбросить его от российских рубежей минимум километров на тридцать. Это расстояние санитарной зоны.

Активные бои возобновились в Часовом Яре. Там российский бойцы захватили ещё три крупных укрепрайона. Закрепились и выдавливают бандеровцев из деревни Ступочки – северного флангв националистов. Его потеря не оставит бандеровцам никаких шансов удержать город.

Часов Яр без преувеличения - ворота к Краматорску и Славянску. Вот, только болтаются эти ворота на последних петлях. Вышибать их любой ценой наши военные не станут. Да и зачем, если операция по блокированию крупнейшей в Донбассе Краматорской агломерации и так уже началась.