Огромные потери киевскому режиму сулит подписание соглашения с США по добыче полезных ископаемых. После череды скандалов, отрицаний и торга, администрация Дональда Трампа всё-таки продавила украинскую сторону на заключение сделки, которую эксперты называют кабальной для Киева. Так, президент США заявил, что документ не только компенсирует уже понесенные расходы американских налогоплательщиков на поддержку режима Зеленского, но и позволит получить прибыль.

Буквально в последние часы перед тем, как истекали 100 дней у власти Дональда Трампа, Киев сдался и подписал заветную сделку по редкоземельным ресурсам. Американской администрации пришлось поставить жёсткий ультиматум - либо сейчас, либо никогда.

После того, как автограф украинского министра был оставлен под скандальным документом, в США не скупились на высокопарные комментарии. Мол, Украине несказанно повезло с тем, что теперь их природные богатства в надёжных руках.

Трамп в эфире национального телеканала в присущей ему манере обещает: теперь сделать Америку снова богатой будет намного проще. "Сегодня мы получаем, гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов", - утверждает глава Белого дома.

По мнению президента, эти деньги были впустую потрачены на поставки оружия Украине. Теперь он намерен вернуть их через совместный с Киевом, так называемый, инвестиционный фонд. Причём, США практически берут его под свой контроль.

США не ограничиваются только редкоземельными ресурсами, а выжимают из Украины практически всё. И делиться ни с кем не собираются. Как и предоставлять какие-либо гарантии безопасности Киеву, которые так требовал Зеленский в Белом доме, чем вывел американских представителей из себя. То, что эта сделка станет американским ошейником для Украины – возмущены в Верховной раде.

Как только сделка состоялась, Трамп разблокировал поставки оружия на Украину. Но речь идёт не о безвозмездной помощи, а об экспорте за деньги. Теперь у Трампа с Зеленским исключительно коммерческие отношения.