В Европе взлетели цены на газ

В Европе растут цены на газ. По итогам апреля топливо подорожало на 30% в годовом исчислении. Сейчас за тысячу кубометров просят более 400 долларов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи.

На динамику стоимости влияют разные факторы. С одной стороны, достаточно тёплая весна и переговорный процесс России и США по украинскому кризису не дают ценам взлететь слишком высоко. С другой - растущий спрос в Азии. Старому Свету приходится конкурировать с ней за ресурсы. Особенно на фоне ограниченного предложения.

Эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы Европу ждут серьёзные трудности при заполнении подземных хранилищ. По прогнозу, газ будет дорожать и дальше. При этом закачать надо рекордный объем - около 60 миллиардов кубов. Это один из максимальных показателей в истории, сообщает "ТВ Центр".