В Молдавии кампания по искажению истории и героизации нацизма достигла угрожающих масштабов. В новом учебнике для старшеклассников СССР называют главным зачинщиком Второй мировой войны.

В пособии сказано, что фашизм появился как ответ на угрозу распространения коммунизма. Приводится цитата беглого советского разведчика, который утверждает: нападение Германии на СССР - легенда, сочиненная в Москве. О решениях Нюрнбергского трибунала и доказательствах вины Третьего Рейха не упоминается.

В молдавском министерстве образования такой подход называют объективным. Программу оправдания нацизма запустили в стране ещ в 90-х годах, но особый размах она приобрела в последние годы при Майе Санду. В разных регионах устанавливают памятники румынским солдатам, воевавшим на стороне Гитлера, парламент запрещает носить георгиевские ленты и ограничивает празднование Дня победы.

Священников молдавской церкви, которая является частью РПЦ, подвергают гонениям. На оппозиционных политиков заводят уголовные дела. Под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул. Неугодные СМИ закрыли ещё два года назад, сообщает "ТВ Центр".