Между Россией и Абхазией стартовало регулярное железнодорожное сообщение

Знаковое событие, которое символизирует новый этап отношений России и Абхазии. Стартовало регулярное железнодорожное сообщение между двумя странами.

Сегодня в Сухум из Имеретинского курорта прибыла первая международная электричка - ультрасовременный поезд "Диоскурия". Встречали состав в торжественной обстановке - с музыкой и воздушными шарами.

В составе четыре вагона, оборудованных всем необходимым для комфортного путешествия. Рейсы будут осуществляться дважды в день. Время следования поезда в пути - около трёх с половиной часов.

Стоимость проезда составляет 356 рублей. При этом, как подчеркнули в РЖД, предусмотрены скидки для детей, есть и специальные групповые тарифы, сообщает "ТВ Центр".