К Земле приближается звезда-зомби

Сверхплотная нейтронная звезда-зомби, способная уничтожить всё живое, стремительно несётся по Млечному пути и приближается к нашей планете. Магнитное поле объекта в триллионы раз превышает земное, а происхождение пока остаётся загадкой. По мнению учёных, если небесное тело пролетит рядом с Землёй, это спровоцирует распад атомов на элементарные частицы.

На скорости свыше 180 тысяч километров в час на Землю мчится звезда-зомби, так учёные окрестили магнитар, мёртвую звезду со сверхсильным магнитным полем. Ее обнаружили ученые НАСА и уже забили тревогу, ведь если этот объект пролетит рядом с Землей, то разорвет всё на своем пути. Проще говоря, цивилизация погибнет мгновенно.

Магнитар - это звезда, которая миллионы лет светила, сжигая ядерное топливо, пока не исчерпала все запасы. После этого гравитация победила, и она за доли секунды сжалась до размеров небольшого города, а частицы внутри буквально слились воедино. Получилась сверхплотная каша из нейтронов.

Но перед тем как успокоиться, звезда проходит бурный период - становится магнитаром. Её поверхность бурлит, в космос вырываются потоки частиц, а магнитное поле становится сверхсильным. Длится это недолго - всего несколько десятков тысяч лет, что по космическим меркам мгновение. Именно поэтому магнитары - такие редкие и загадочные объекты в нашей Вселенной.

Учёные успокаивают - пока магнетар не пересёк нашу Галактику, человечеству ничего не угрожает. Более того, звезда-зомби находится в 15 тысячах световых лет от нашей планеты, на окраине Галактики. Поэтому, даже если магнитар движется в нашу сторону, прибудет на Землю он только через 90 миллионов лет. Из-за огромного расстояния мы видим его прошлое состояние: к тому моменту, когда его свет долетит до нас, этот объект уже давно перестанет быть магнитаром и потеряет свои опасные свойства.