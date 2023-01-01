Актриса Ирина Кострова умерла на 103-м году жизни

Советская и российская актриса Ирина Кострова ушла из жизни в возрасте 102 лет. Об этом сообщил генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин. Прощание с заслуженной артисткой России пройдёт 4 мая на сцене "Москонцерт-холла".

Ирина Кострова начинала свою карьеру в Железнодорожном театре Марии Кнебель, играла на сценах "Ленкома" и Театра на Таганке, выступала в агитбригадах в годы Великой Отечественной войны. Актриса до последних дней выходила на сцену, готовила поэтические спектакли.

В 2023 году за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность была удостоена ордена "За заслуги в культуре и искусстве".