Собянин рассказал об уникальных экспонатах во дворце Шереметевых

Дворцу Шереметевых в усадьбе Кусково исполнилось 250 лет. Сергей Собянин назвал его редким примером сохранившегося деревянного усадебного дома XVIII века.

На своей странице "ВКонтакте" мэр рассказал об уникальных экспонатах дворца. К примеру, комод из Малого Трианона французской королевской резиденции Версаль был изготовлен специально для Марии-Антуанетты.

Ещё во дворце интересный паркет. В каждой комнате у него особенный рисунок: есть объёмный орнамент, встречается узор из нескольких пород дерева. До наши дней во дворце сохранились печи, камины и зеркала.