Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ

Владимир Путин по телефону поговорил с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры выразили удовлетворение достигнутым уровнем российско-эмиратских отношений. Было отмечено, что они носят стратегический характер и успешно развиваются по многим направлениям. Президент ОАЭ также поздравил российского лидера с предстоящим праздником - 80-летием Победы.

24 марта президент России в телефонном разговоре с Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном выразил признательность ОАЭ за активное посредничество при обменах военнопленных между Россией и Украиной.