В Алёшках объявили траур после удара ВСУ по рынку

В Алёшкинском округе Херсонской области объявлен трёхдневный траур после гибели семи человек из-за удара ВСУ. В эти государственные учреждения приспустят флаги, будут отменены развлекательные и спортивные мероприятия, сообщает ТАСС.

Утром 1 мая ВСУ атаковали несколькими беспилотниками рынок в Алёшках. По предварительным данным, не менее семи человек погибли, свыше 20 получили ранения.

В Москве призвали международное сообщество и профильные организации решительно осудить теракт, устроенный киевским режимом в Алёшках. МИД назвал сегодняшнюю атаку очередным кровавым преступлением киевского режима.