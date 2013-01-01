Владимир Спиваков удостоен звания Героя Труда

Президент подписал указ о присвоении званий Героев Труда. Их удостоены народный артист СССР Владимир Спиваков, главный врач Горловской больницы Нелля Якуненко, тракторист из Ингушетии Султангирей Костоев, слесарь из Твери Вячеслав Зинцов и заместитель руководителя Челябинского ядерного центра Юрий Диков.

Кроме того, пять трудовых коллективов из разных уголков страны награждены почетными знаками "За успехи в труде", сообщает "ТВ Центр".

Герой Труда - высшая степень отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом, государственная награда России, учреждённая в 2013 году. Звание присваивается за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России.