Военным округам передали копии Знамени Победы

Сегодня в Центральном музее Вооружённых сил состоялась военно-патриотическая акция, приуроченная к 80-летию Великой Победы. 25-ти военным округам, представители которых пройдут в парадах по городам нашей страны, передали точные копии Знамени Победы, водружённого над Рейхстагом в 1945 году

На торжественной церемонии присутствовали представители военных округов, действующие участники специальной военной операции, участник штурма Берлина и самого первого парада на Красной площади полковник в отставке Константин Федотов. Смотрите репортаж Сергея Деянова.