Рассекречены протоколы допросов немецких генералов, общавшихся с Гитлером перед смертью

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы о Берлинской наступательной операции. 2 мая 1945 года Красная армия полностью овладела столицей Германии. В мультимедийном проекте, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, представлены свидетельства очевидцев, оперативные донесения, приказы ставки Верховного главнокомандования, фото- и видеоматериалы той поры.

Последнюю немецкую крепость - Берлин - брали лучшие советские полководцы: маршалы Жуков, Конев, Рокоссовский; ставшие маршалами впоследствии - Катуков, Рыбалко, Чуйков. Нацисты выстроили вокруг города сложную, глубокую оборону. Но Красную армию было уже не остановить. Да и враг был ослеплен знаменитой прожекторной атакой.

Мария Макарова, научный сотрудник 12 конгресно-выставочного отдела Центрального архива Минобороны России: "В пять часов утра огонь нашей артиллерии был перенесён вглубь обороны противника. В этот момент поступило приказание начать освещение переднего края обороны противника, на прорыв которой двинулись наши пехота и танки".

Город, очевидно, был обречен. Но Гитлер повторял: Берлин не оставит. До последнего надеялся, что удастся договориться с Западом.

Константин Залесский, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны: "Произойдёт некое чудо. Произойдёт некий конфликт между союзниками, распад коалиции. Заключение какого-либо соглашения, не важно какого, и Берлин останется немецким, то тогда возможно его сохранение".

Спасти фюрера, действительно, могло только чудо. И он, похоже, это понимал. Об этом рассказывают документы, рассекреченные Минобороны. Например, протоколы допросов пленных немецких генералов, которые последними видели Гитлера.

Мария Макарова, научный сотрудник 12 конгресно-выставочного отдела Центрального архива Минобороны России: "Передо мной сидела развалина, руина человека. Голова у него болталась, руки дрожали, голос был невнятный и дрожащий. С каждым днём его вид становился все хуже и хуже".

В новом разделе сайта Минобороны опубликованы документы и о ходе боев за немецкую столицу. По Берлину было сделано более миллиона артиллерийских выстрелов. Каждое здание фашисты переделали в опорный пункт. Самый мощный из которых - Рейхстаг. Построен ещё первым канцлером Бисмарком. Наши орудия били по нему с 200-300 метров.

Константин Залесский, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны: "Это здание должно было олицетворять мощь будущей Германской империи. Соответственно, не жалели строительного материала: гранит, толстые стены. То есть его ещё не пробьёшь даже прямой наводкой. Плюс там был достаточно серьёзный гарнизон".

Но для Красной армии уже не было ничего невозможного. После мощной артподготовки к Рейхстагу двинулись передовые штурмовые батальоны и группы разведчиков.

Мария Макарова, научный сотрудник 12 конгресно-выставочного отдела Центрального архива Минобороны России: "Преодолели противотанковые рвы и перешли в атаку. Ожесточённый рукопашный бой продолжался в самом здании за каждую залу, за каждый подвал, за каждый этаж в течении трёх с лишним часов и закончился полной победой".

Эти кадры в памяти народа навсегда: разведчики Егоров и Кантария водрузили над Рейхстагом Знамя Победы. Это произошло вечером 30 апреля и стало самым убедительным эпизодом всей Великой Отечественной войны. Однако, бойцы и командиры других соединений тоже хотели поставить точку в этой войне. И ставили.

Константин Залесский, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны: "Сколько всего было установлено знамён - нельзя подсчитать. Неизвестно. По примерным подсчётам очевидцев, их было порядка 20 или 30 знамён. Их устанавливали там везде. Кто где мог, тот там и устанавливал.

А немецкий гарнизон прятался тоже там, где мог. Утром 2 мая начальник обороны Берлина генерал Вейдлинг запросил прекращение огня и капитулировал.