Российские военные улучшают положение по переднему краю, уверенно продвигаясь вглубь обороны противника, наносят поражение инфраструктуре и технике ВСУ на передовой и в тыловых районах.

В Сумской области мощные удары по врагу нанесли расчёты самоходных пушек "Гиацинт". Огнём 125-миллимитровых снарядов накрыли укреплённые позиции неонацистов и склады с боеприпасами. Корректировку вели в режиме реального времени.

В Харьковской области эффективно сработали операторы БПЛА. Получив данные разведки о путях подвоза боеприпасов на линию боевого соприкосновения, они с помощью дронов установили взрывное заграждение на пути следования бронетехники.

На красноармейском направлении борьбу с украинскими беспилотниками ведут снайперы. Работают парами как на короткой, так и на длинной дистанции. На счету стрелкового отряда группировки "Центр" более 50 уничтоженных дронов, сообщает "ТВ Центр".