В Минобороны рассказали о подвиге младшего сержанта Гусева

Младший сержант Евгений Гусев, умело управляя БМП по пересечённой местности, доставил на передовую штурмовую группу. При высадке десанта противник открыл огонь по нашим бойцам. Евгений уничтожил замаскированную пулемётную точку неонацистов, эвакуировал раненых и доставил их в полевой госпиталь. Благодаря мужеству младшего сержанта подразделение заняло выгодный рубеж, также были спасены жизни российских военнослужащих.

Прапорщик Магомед Магомедов обеспечивал специальной связью батальонную тактическую группу. В результате массированных вражеских ударов из миномётов и артиллерии аппаратура была выведена из строя. Прапорщик Магомедов, невзирая на обстрелы, наладил связь с командованием, тем самым обеспечил контрнаступление наших войск, сообщает "ТВ Центр".