В Госдуме назвали опасной идею ежеквартальной индексации зарплат. В интервью "ТВ Центру" депутат от "Единой России" Светлана Бессараб объяснила, что бюджет формируется на три года. По её словам, бюджетные показатели можно поправить, но для этого необходимо законодательное изменение или предоставление полных полномочий правительству в этом вопросе.

"Мы достаточно сложно себе можем представить, насколько у нас изменится годовой баланс, то есть сколько мы доходов реально получим, какие у нас затраты дополнительно прибавятся. И поэтому так однозначно подходить, на мой взгляд, достаточно смело, даже больше чем смело, это опасно", — добавила Бессараб.

Ранее парламентарии из "Справедливой России" предложили ввести ежеквартальную индексацию зарплат. Лидер партии и фракции Сергей Миронов объяснил это предложение тем, что реальные доходы населения падают второй год подряд, а номинальный рост зарплат отстаёт от роста цен.