Трамп подтвердил отставку советника по нацбезопасности Уолтца

Дональд Трамп подтвердил отставку своего советника по нацбезопасности Майкла Уолтца. Президент выдвинул его на пост следующего постпреда США при ООН.

Исполняющим обязанности помощника президента по нацбезопасности станет госсекретарь Марко Рубио. Он временно будет совмещать две должности.

Над Уолтцом нависи тучи, после того, как он допустил утечку информации из секретного чата. О том, что Уолтц уходит в отставку, писали сегодня американские издания. Но официального подтверждения этой информации из Белого дома не было.

Майкл Уолтц занимал пост советника главы Белого дома с января этого года, то есть с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа.