Флаг Украины сорвали со здания мэрии в Польше

Флаг Украины сняли со здания мэрии в городе Бяла-Подляска. Об этом в четверг, 1 мая, сообщила радиостанция RMF FM.

Это произошло на митинге польского кандидата в президенты Гжегожа Брауна. Он попросил своего помощника снять флаг с ратуши и заменить его на польский. Толпа в это время скандировала: "Здесь Польша!".

Местная полиция уже проводит расследование в отношении "нарушителя". Сам Браун взял ответственность за случившееся на себя.

"Мой помощник, назначенный для выполнения обязанностей польского депутата Европейского парламента, по моей просьбе и по моему четкому указанию сделал то, что сделал", — заявил Браун.