Вэнс: только Россия и Украина могут добиться урегулирования конфликта

Россия и Украина знают условия друг друга для достижения мирного урегулирования, теперь только от них зависит, будет ли достигнута сделка. Об этом в пятницу, 2 мая, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

Он отметил, что Москва и Киев представили свои мирные предложения, теперь идёт поиск точек соприкосновения.

Вэнс также прокомментировал отставку советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца. Он отметил, что Трамп по-прежнему доверяет Уолтцу, а его назначение на постпредом при ООН можно считать повышением.