Reuters: Украина ещё десятки лет не получит выгоду от сделки с США по ресурсам

Украине могут потребоваться десятилетия, чтобы начать получать финансовую выгоду от заключенного с США соглашения о полезных ископаемых. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на экспертов по горнодобывающей промышленности.

В ближайшие годы инвесторы вряд ли захотят вкладываться в "опустошённую" страну, пишет агентство. Эксперты сообщили, что строительство новых рудников на Украине также будет затруднительно.

В свою очередь The Washington Post отмечает, что слова Дональда Трампа о триллионной стоимости запасов минералов на Украине основываются на устаревших данных и могут не подтвердиться.