Дональд Трамп объявил 8 мая в США Днём Победы во Второй мировой войне а 11 ноября — в Первой мировой. и заявил, . Об этом в пятницу, 2 мая, он написал в соцсети Truth Social.

По его словам, Штаты сделали для победы "несравнимо больше, чем любая другая страна".

"Мы победили в обеих войнах, никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости и военному мастерству, но мы больше ничего не празднуем — потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать! Пришло время снова начать праздновать наши победы!", — заявил президент США.