Сегодня исполняется 11 лет со дня трагедии в Одессе. 2 мая 2014 года неонацисты зверски расправились с противниками украинского госпереворота. Людей заживо сожгли в Доме профсоюзов.

В результате 48 человек погибли, более 250 пострадали. Сейчас уже точно известно: всё, что произошло в тот день, не было случайностью. Незадолго до трагедии в город свезли боевиков самообороны майдана с чёткой задачей - разгромить пророссийский лагерь в Одессе, единственный за пределами восставшего Донбасса. Дом профсоюзов, в котором укрылись участники мирного протеста, закидали бутылками с горючей смесью.

До сих пор виновники той трагедии остаются безнаказанными. Расследование киевского режима и последовавший за этим суд завершились полным оправданием. Как отметили в МИД России, Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и вдохновителей этого преступления, сообщает "ТВ Центр".