Израиль нанёс удар по Дамаску

Израиль атаковал столицу Сирии. Истребители нанесли удары по цели около президентского дворца в Дамаске. По словам премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, так авиация предотвращала угрозу для общины друзов, сообщает "ТВ Центр".

Не прекращаются атаки и на сектор Газа. Обстрелян, в том числе лагерь беженцев Эль-Бурейдж, там погибли пять человек. А всего за сутки жертвами израильской агрессии стали 30 жителей анклава.

Те, кому удаётся выжить, сталкиваются с нехваткой медицинской помощи. Более половины палестинского населения лишены доступа к чистой питьевой воде. Критическая ситуация сложилась с продовольствием. На этом фоне местные власти просят ООН официально признать сектор Газа зоной голода.