Первомайские демонстрации во Франции закончились беспорядками

Беспорядками и столкновениями с полицией обернулись первомайские демонстрации во Франции. По всей стране на митинги вышли почти 160 тысяч человек.

В Париже митингующие в какой-то момент начали забрасывать правоохранителей петардами, камнями и бутылками. В толпе даже прозвучал выстрел. Силовики в ответ применили слезоточивый газ. Во время потасовок задержали более 50 активистов.

Участники протестов выражали недовольство плохой экономической ситуацией в республике и выступили против пенсионной реформы и политической нестабильности.

В МВД заявили, что демонстрации прошли спокойнее, чем ожидали в ведомстве. Только в столице к обеспечению безопасности на первомайской демонстрации привлекли более двух тысяч полицейских, сообщает "ТВ Центр".