Дональд Трамп объявил новый праздник в США – День Победы. Он будет отмечаться 8 мая.

Президент США сделал заявление, которое переворачивает историю с ног на голову: он заявил, что Соединённые Штаты внесли несравнимо больше вклада в победы в Первой и Второй мировых войнах, чем другие страны.

"Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна - несравнимо больше. Сегодня я объявляю 8 мая Днём Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября - Днём Победы в Первой мировой", — написал он в социальной сети Truth Social.

Это громкое заявление противоречит общепринятым фактам, которые признают даже в Западной Европе: самый большой вклад в дело победы во Второй мировой войне внёс СССР, а союзники, в числе которых были и США, подключились к освобождению Европы от фашизма на заключительном этапе войны.