Снегопад оставил без света тысячи жителей Подмосковья

Более 26 тысяч человек остались минувшей ночью без электричества из-за мокрого снега в Подмосковье. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв, десятки аварийных бригад ликвидируют последствия непогоды, расчищают автодороги и железные дороги.

За ночь в столичном регионе выпала половина месячной нормы осадков. Повалены деревья, повреждены десятки автомобилей. В столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Майские клумбы под белыми шапками снега, а машины превратились в сугробы. Ночью 2 мая природа устроила сюрприз: Москву и Подмосковье накрыла настоящая снежная буря. Кто-то лепит снеговиков, кто-то уже пожалел, что сменил зимнюю резину на летнюю.

На севере Подмосковья и вовсе бушевала снежная гроза. Многие машины оказались в западне из-за поваленных деревьев. Затруднено движение транспорта. От налипшего мокрого снега падают даже столбы линий электропередачи.

В столице первый майский снег тоже шёл всю ночь. Побит рекорд 116-летней давности по осадкам. Коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды - оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции. В работах задействовано необходимое количество бригад специалистов и техники.