Российская армия в зоне СВО развивает наступление на ключевых участках фронта. Одна из самых горячих точек сейчас - окрестности Красноармейска. Этот город на западе ДНР противник превратил в мощный укрепрайон и важнейший логистический узел. Наши бойцы приступили к штурму южных окраин населённого пункта.

Всего несколько дней потребовалось российским военным, чтобы окончательно разорвать цепочку опорных пунктов ВСУ на южнодонецком направлении. Линия обороны, которая соединяла Константинополь, Андреевку и Разлив, целиком перешла в руки группировки "Восток".

О наступлении Армии Росси - Тимур Абдуллаев (смотрите видео).