США отказались от посредничества на переговорах между Россией и Украиной

США больше не собираются играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной, заявила представитель Госдепа США Тэмми Брюс. Тем не менее, Вашингтон приложит усилия для достижения мира, но отныне нужны за океаном ждут конкретные идеи от Москвы и Киева, пояснила представитель Госдепа.

Тем временем, на фоне кадровых перестановок вспыхнули слухи о разногласиях в администрации Белого дома. Дональд Трамп нахваливает госсекретаря Рубио. Он называет его "невероятный Марко", так он со вчерашнего дня занимает сразу два ключевых поста. Теперь он ещё и исполняющий обязанности помощника президента США по нацбезопасности. Вместо Майка Уолтца, который отныне будет представлять Штаты в ООН.

В Белом доме говорят: перестановка плановая. А СМИ уверены: видимо, скандал с чатом в мессенджере, куда Уолтц добавлял кого попало, и обсуждал вопросы государственной важности, Трамп ему не забыл. Теперь Рубио придётся проявить себя. Лучший способ сделать это - добиться прорыва в переговорах между Россией и Украиной.

После заключения сделки с Киевом по редкоземельным металлам команда Трампа, судя по всему, настроена взять более жёсткий тон в переговорах с обеими сторонами конфликта. Москву уже в Вашингтоне стали шантажировать угрозами: якобы, если Россия не пойдёт на условия Трампа, то в Сенате примут беспрецедентный пакет новых санкций.

В результате сделки Украина лишается значительной части доходов в госбюджет в долгосрочной перспективе. Выбирать зарубежных инвесторов она сможет только при согласовании со Штатами. Но Зеленскому нужно выгодно продать эту сделку собственному народу. Поэтому о недостатках соглашения он молчит.

Есть, впрочем, сомнения и в том, насколько выгодной сделка окажется для Вашингтона. Сколько у Украины полезных ископаемых на самом деле - большой вопрос. Но это соглашение для Трампа, очевидно, вопрос чести. Он хотел показать электорату - я слово держать умею.