Туристический сезон в Петербурге стартовал с грандиозного фестиваля ледоколов

Подняться на борт ледокола, увидеть "Вальс буксиров" или посетить знаменитую крепость Орешек. В Петербурге стартовал туристический сезон. Как стреляет ровно в полдень 122-миллиметровая гаубица в Санкт-Петербурге, лучше всего видно с площади перед Нарышкиным Бастионом Петропавловской крепости. Максимальная вместимость этой площади - около пяти тысяч человек, сейчас она заполнена до отказа. Безошибочный показатель того, что туристический сезон в северной столице действительно начался.

В этом году на майские праздники в Санкт-Петербурге ожидается почти 900 тысяч гостей. Цифра рассчитана по числу броней в отелях и выкупленным транспортным билетам, но она приблизительная. Ведь кто-то едет на автомобиле, кто-то останавливается у друзей. Многие приезжают не по второму и даже не по третьему разу, и их можно понять - как же не полюбить такую красоту

Туроператоры фиксируют увеличение на 20% числа бронирований от иностранцев. Европа, СНГ, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия. Очень много гостей из Индии.

Сезон так называемого событийного туризма в Северной столице традиционно начинается с Фестиваля ледоколов. У ближайшей к морскому порту набережной на четыре дня пришвартовались многопалубные гиганты: "Капитан Николаев", "Мудьюг" и "Капитан Плахин". Все они действующие, осуществляют ледовую проходку и буксировку судов в северных районах нашей страны, и сейчас уже завершили свои сезонные походы. До 4 мая все желающие смогут бесплатно подняться на борт, погулять по палубам, заглянуть в машинное отделение и даже в капитанскую рубку.

Многие мероприятия в Петербурге в этом году приурочены к 80-летию Великой Победы. Городские экскурсоводы возродили знаменитый патриотический маршрут №3, который существовал в советские годы и был посвящён Блокаде Ленинграда. Туристам покажут следы обстрелов и бомбежек, которые сохранились на городских памятниках.

А в Ленинградской области с 1 мая открывает свой сезон легендарная крепость Орешек - цитадель с семи вековой историей, переживающая вместе с Россией её важные исторические этапы. Она стоит на острове, где берёт своё начало река Нева. В годы войны целых 500 дней советский гарнизон в стенах крепости отбивал атаки приятеля, не давая врагу подойти к Ленинграду с воды. Бойцы не только сражались, но и вели журнал событий. К 80-летней годовщине напечатано репринтное издание из десяти выпусков.

Самое интересное только начинается. 9 мая на Дворцовой площади пройдёт Парад Победы. 17 мая - знаменитая Ночь музеев и грандиозный весенний праздник фонтанов в Петергофе. Ну а потом - романтические белые ночи.