Открыта пешеходная галерея между станциями "Текстильщики" двух линий метро

В Москве между станциями "Текстильщики" Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий метро открыли пешеходную галерею. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, она проходит над Люблинской улицей и железнодорожными путями МЦД-2.

Длина моста - 140 метров. Сооружение позволит пассажирам быстро пересаживаться между двумя линиями, а благодаря просторной пешеходной зоне, ширина которой почти восемь метров, в часы пик там смогут проходить более 16 тысяч человек.

Чтобы было удобно спускаться в метро, установили восемь эскалаторов. Кроме того, специалисты повесили свыше полусотни инфракрасных обогревателей. Поэтому даже в холодное время года в галерее будет тепло. По словам мэра, работа проходила в семь этапов, при этом старались не доставлять дополнительные неудобства жителям и не перекрывать движение транспорта.