В Кремле прошёл гала-концерт Международного фестиваля "Дорога на Ялту"

Яркое событие в культурной жизни столицы. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве состоялся грандиозный гала-концерт Международного фестиваля "Дорога на Ялту".

На сцене Государственного кремлёвского дворца выступили вокалисты из 15 стран, прошедшие в финальный этап. Участники в дуэте с российскими артистами исполнили легендарные советские песни военных лет. Прозвучали такие композиции как "В землянке", "Прощание славянки", "Смуглянка", "Нам нужна одна победа" и другие известные мелодии.

Первое место разделили представители сразу двух государств - Китайской народной республики и США, сообщает "ТВ Центр".