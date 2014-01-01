"Молодая гвардия" потребовала наказать виновных в убийстве мирных граждан в Одессе

Наказать виновных в события 2 мая 20114 года в Одессе потребовали активисты "Молодой гвардии Единой России". Они провели акцию "Одесса. Помним" в разных городах России. В столице участники пришли к закрытому посольству Украины. В руках они держали портреты жертв чудовищного преступления.

Сегодня исполняется 11 лет трагедии в одесском Доме профсоюзов. 2 мая 2014 года националисты расправились с противниками евромайдана. Каратели зверски избили мирных протестующих, а потом загнали активистов и случайных прохожих в Дом профсоюзов и заживо сожгли. Тех, кому удалось выбраться из огня, добивали с нескрываемым удовольствием. По официальным данным, погибли 48 человек.