Евросоюз отказался быть посредником между Москвой и Киевом

Евросоюз не намерен выступать в роли посредника в урегулировании ситуации на Украине. В Брюсселе намерены и дальше передавать оружие и технику Киеву. Об этом заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни.

Он указал, что ЕС в качестве приоритета своей политики считает обеспечение сильных позиций Украины и наращивание военной помощи киевскому режиму. В этом году Брюссель уже анонсировал пакет такой помощи на сумму в 23 миллиарда евро, сообщает РИА НовостиРИА Новости.

Ранее США объявили, что больше не собираются играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. Позицию Вашингтона озвучила представитель Госдепа Тэмми Брюс. Тем не менее, Вашингтон приложит усилия для достижения мира, но отныне за океаном ждут конкретные идеи от Москвы и Киева, пояснила Брюс.