Умер бывший барабанщик "Арии" и "Мастера" Игорь Молчанов

Ушёл из жизни бывший барабанщик "Арии" и "Мастера" Игорь Молчанов. Ему было 63 года.

Музыкальная карьера Молчанова началась в 1980-х годах. Сначала он был в составе группы "Альфа", потом перешёл в ВИА "Поющие сердца". Позднее именно этот коллектив был преобразован в легендарную группу "Ария". В 1986 году Молчанов участвовал в создании второго альбома группы "С кем ты?".

В конце 80-х годов Молчанов, а также Алик Грановский и Андрей Большаков ушли из "Арии" и основали группу "Мастер". Название коллективу придумал Игорь Молчанов.

В 1991 году Молчанов ушёл из "Мастера", уехал из России и поселился в Бельгии, где до недавнего времени выступал с местным коллективом Cryme, пишет "Московский комсомолец".