Москвичам пообещали очень холодную ночь

После снегопада, который накрыл столичный регион прошлой ночью, москвичей ждёт испытание холодом. Этой ночью в городе и области будет очень холодно для начала мая – столбики термометров опустятся до минус пяти градусов. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

3 мая днём будет облачно, к полудню температура повысится до плюс 12-14 градусов. Ветер усилится до 17 метров в секунду. А 4 мая погода подарит тёплый день, будет до 17-19 тепла.Правда, ожидается дождь, местами сильный.

Минувшей ночью из-за снегопада и сильного ветра в Подмосковье около 30 тысяч человек остались без электричества. В регионе повалены сотни деревьев, на севере области прерывалось железнодорожное сообщение.